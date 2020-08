A cura della Redazione

Ciro Immobile, bomber di Torre Annunziata, vincitore della Scarpa d'Oro per aver segnato il maggior numero di reti in Europa, è stato accolto a Sorrento dal titolare della nota pasticceria Primavera, Antonio Cafiero, che lo ha omaggiato di una torta con sopra una scarpa di cioccolata decorata in oro.

Immobile, oltre al titolo europeo, ha eguagliato, con 36 reti realizzate in questo Campionato, il record di maggior gol segnati detenuto da Higuain e conquistato quando giocava nel Napoli nella stagione 2015/2016.

Ad immortalare la gioia di Ciro Immobile, il fotografo Salvatore Gallo, nostro collaboratore, titolare dell'Agenzia Foto&Fatti di Torre Annunzita.