A cura della Redazione

Iniziativa sui generis dell’assessore Bruno Orrico, con deleghe – tra le altre – ad Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti.

Dopo l’episodio di qualche settimana fa, in cui un topolone aveva creato panico tra i pedoni di via dei Mille, l’ingegnere ha preso “carta e penna” ed ha scritto alla società Gori.

“Nel mese scorso, su particolare e pressante invito dello scrivente – ha sottolineato Orrico -, è stata effettuata una video ispezione concernente il tratto fognario di via dei Mille. Dalle risultanze evidenziate dal saggio tecnico, si è convenuto sulla necessità di rifacimento di circa 80 metri di tratto fognario, al fine di eliminare pericolose e maleodoranti infiltrazioni di liquami reflui negli scantinati e depositi sottoposti alla quota di fondo della fognatura. Occorre far presente, inoltre, che i continui rappezzi, successivi a interventi ripetuti a cura e responsabilità dei vari soggetti gestori (Enel, Gas e Servizi Idrici Integrati) hanno letteralmente "massacrato" i marciapiedi di via del Mille, in particolare quello posizionato sul lato destro dove sono presenti molte attività commerciali”.

Fin qui, tutto nella normalità. Una protesta legittima di un amministratore della città.

Ma la proposta sui generis viene ora. Infatti riprende Orrico: “Per tali motivi lo scrivente si è fatto carico di lanciare una sottoscrizione affinché i residenti di via dei Mille, in particolare le categorie degli esercenti commerciali, alimentari e non, si facciano carico dell’acquisto di quantitativo congruo di materiale da pavimentazione, al fine di ridare opportuno decoro e garantire il ripristino di condizioni di sicurezza sul marciapiede stesso”.

Ma non è finita qui. Orrico invita (!), nel contempo, la Gori a rifare il tratto fognario (circa 80 metri) di via dei Mille e a ripavimentare completamente (non solo il tratto interessato allo scavo) il marciapiede “usufruendo del materiale acquistato a cura e spesa degli esercenti commerciali”.

Come dire “Do ut des!”.