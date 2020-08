A cura della Redazione

Dopo un lungo periodo di isolamento, per i ragazzi di Torre Annunziata è partita, e si è conclusa, l'iniziativa "Aperti per Ferie".

Tra i soggetti attuatori l’associazione salesiana “Piccoli Passi Grandi Sogni”.

"Con la caccia al tesoro si è concluso il secondo turno del centro estivo grazie all’opportunità offertaci dal comune di Torre Annunziata - spiega don Antonio Carbone -. In queste due settimane si sono confrontati circa 80 ragazzi di ogni età in un susseguirsi di gare suddivisi in 4 squadre. Volontari ed educatori hanno avuto il privilegio di vivere in prima persona questa esperienza. Travolti da tantissime emozioni non hanno mai lasciato la mano dei bambini, affinchè a fine mattinata questi ultimi ritornassero a casa con un sorriso e con l’insegnamento di Don Bosco nel cuore.