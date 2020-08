A cura della Redazione

“E’ il dolore più grande che ho provato da quando sono nata”. A parlare è Luciana Manzo, l’amica di Maria Pia D’Atria, la giovane 25enne di Torre Annunziata venuta a mancare ieri per un male incurabile.

“Io e Maria Pia – afferma Luciana con voce tremante – ci conoscevamo dall’età di 6 anni. Abbiamo fatto le elementari e le scuole medie insieme. Il nostro era un rapporto speciale che andava ben oltre l’amicizia. Infatti anche quando le nostre strade si sono separate alle scuole superiori, siamo sempre rimaste legate. E lo erano anche le nostre famiglie”.

Maria Pia è una bella ragazza, dai lineamenti mediterranei e con una folta chioma di capelli neri ricci. Nel 2015 si ammala di un brutto male, per di più raro. Combatte come una leonessa, non ci sta a farsi sopraffare dalla malattia. Affronta con coraggio le cure a cui viene sottoposta. Tutto sembrava proseguire per il meglio. Il male regredisce, lei si riprende, si pensa che il peggio sia ormai alle spalle. Poi un anno fa ritorna l’incubo. Di nuovo terapie, nuovi trattamenti farmacologici, ancora sofferenza.

“Ma Maria Pia – continua Luciana – non si lamentava mai. Anche quando stava male non lo dava a credere. Con un sorriso aveva la forza di dire che andava tutto bene, per rassicurare amici e familiari. Sapeva di essere seriamente ammalata ma pensava che alla fine l’avrebbe avuta vinta. Fino all’ultimo la mamma Tiziana, una grande donna, e il fratello Edoardo le sono stati vicini, non facendole mancare il loro affetto e il loro amore. La vita con lei è stata ingiusta”.

La morte di un giovane è sempre un qualcosa di inaccettabile. Solo se si ha fede si possono superare momenti così dolorosi. Ai familiari di Maria Pia le più sentite condoglianze dalla redazione di torresette.news.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 10 agosto alle ore 9,30, presso la Basilica della Madonna della Neve.

Gli amici del Gruppo facebook "Cosa non va a Torre Annunziata..." si stringono intorno alla famiglia per la perdita incommensurabile della cara Maria Paola