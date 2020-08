A cura della Redazione

Il bomber della Lazio e della Nazionale Italiana, Ciro Immobile, sarà ricevuto e premiato dall’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata mercoledì 12 agosto, alle ore 18,30, presso la sede comunale di via Provinciale Schiti.

L’attaccante di origini oplontine ha conquistato la Scarpa d’Oro 2020, il terzo italiano ad esserci riuscito dopo Francesco Totti e Luca Toni, e ha realizzato 36 gol in 37 partite di campionato (con 8 assist), raggiungendo Gonzalo Higuain nella classifica all-time come migliore marcatore in una singola stagione di Serie A.

Immobile ha anche vinto per la terza volta il titolo di capocannoniere, dopo quelli conquistati nelle stagioni 2013-2014 e 2017-2018.

Nell’ambito della cerimonia sarà consegnato all’attaccante dei biancocelesti anche un’opera di Francesco Agnello, artista di origini torresi residente a Parigi, i cui mosaici in pixel art si possono trovare nelle strade della capitale francese, di Ajaccio, Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam e Los Angeles.

In ottemperanza alle misure di gestione e contenimento dell’epidemia da Covid-19, non sarà consentito l’accesso al pubblico.