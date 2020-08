A cura della Redazione

In Campania il dato più elevato di contagi registrati nella giornata del 30 agosto: ben 270, un numero record nella regione, mai così tanti da inizio epidemia.

Il presidente Vincenzo De Luca così spiega l'andamento della curva epidemiologica: "Da quando con l'ordinanza regionale del 12 agosto la Regione Campania ha reso obbligatori i tamponi e l'isolamento domiciliare per tutti i cittadini campani di ritorno dall'estero o da territori a rischio, prosegue con risultati di grande efficacia il "Piano sicurezza e prevenzione" - dice -. È in atto un filtro fortissimo in aeroporto, nei porti e nei territori. Occorre continuare così, sino all'esaurimento dell'onda dei rientri, in maniera capillare e quasi ossessiva il lavoro di individuazione dei contagi da importazione e dei contatti diretti e indiretti. Ogni contagiato che individuiamo oggi significa dieci contagi in meno tra un mese. Stiamo raddoppiando anche il numero dei tamponi eseguiti (record anche dei test effettuati il 30 agosto, 6.729, ndr). È un lavoro essenziale per garantire il permanere delle condizioni di sicurezza e serenità conquistate nei mesi scorsi, prima delle aperture generalizzate in tutta Italia".

De Luca poi ringrazia "per l'impegno eccezionale il personale sanitario, il personale dei laboratori e dell'Istituto Zooprofilattico, per lo sforzo enorme messo in atto già da inizio agosto. Invito i nostri concittadini provenienti da fuori regione a segnalarsi tempestivamente alle Asl di appartenenza, rimanendo nelle proprie abitazioni, fino all'esecuzione del tampone e alla notifica del risultato. È importante per la sicurezza loro, delle loro famiglie, e delle nostre comunità", ha concluso il governatore.