A cura della Redazione

Luigi Pelazza, noto giornalista, a Torre Annunziata con una ruspa per pulire la spiaggia di Rovigliano.

Nel video postato sulla sua pagina di facebook, commenta: “Quello è il Sarno, questa è la spiaggia di Rovigliano e con questa ruspa l’abbiamo ripulita”.

Pelazza è noto ai telespettatori per aver partecipato al programma de Le Iene occupandosi soprattutto dei servizi all'estero. Da settembre 2014, invece, insieme a Nicoletta, conduce il programma Password ogni venerdì su RTL 102.5.

Il problema del deposito dei rifiuti sull’arenile di Rovigliano (e dell’inquinamento delle acque) si risolverà solo quando il fiume Sarno non sverserà più nel mare il pattume che raccoglie lungo il suo percorso. O quando, per tamponare il problema, non viene installata una griglia di contenimento alla foce del Sarno per trattenere i rifiuti prima che giungano in mare.

