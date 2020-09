A cura della Redazione

Stefano De Martino a Torre Annunziata.

Il noto ballerino e conduttore televisivo si è preso una pausa dai suoi impegni spendendo qualche giorno di vacanza con i genitori nella sua città di origine.

L’ultima sua apparizione in Tv, su Rai 2, risale a giovedì 27 agosto con il Festival di Castrocaro, in veste, per il secondo anno consecutivo (ma l’edizione 2019 fu condotta insieme a Belen Rodriguez), di presentatore della serata. Disinvolto, spontaneo e molto professionale Stefano ha ricevuto apprezzamenti da tutta la stampa specializzata.

De Martino si conferma intanto volto di punta di Rai 2, complice il successo di ascolti dello show comico Made in Sud. Nel suo futuro potrebbe esserci lo sbarco a “Domenica In” con Mara Vernier.

Nello scatto, “rubato” dal nostro fotografo la sera di domenica 30 agosto, lo vediamo in pantaloncini corti e T-shirt trascorrere alcuni momenti di relax alla Rena Nera Beach, sul litorale Marconi di Torre Annunziata, seduto al tavolo mentre sorseggia un cocktail con alcuni amici. Stefano è molto legato ai suoi genitori; infatti le scorse vacanze natalizie le ha trascorso proprio a casa loro, insieme al figlio Santiago e all’ormai ex moglie Belen Rodriguez.