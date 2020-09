A cura della Redazione

Approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifunzionalizzazione di palestra e auditorium, nonché per alcune opere di manutenzione dell’Istituto Comprensivo “Parini-Rovigliano” di via Mortelleto.

Sono state assegnate al comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito Sociale N30, risorse nazionali e regionali relative al sistema integrato per l’educazione e l’istruzione per un importo complessivo pari a poco più di 203 mila euro.

«Questi fondi – spiegano gli assessori Martina Nastri (Politiche Sociali) e Luigi Ammendola (Lavori Pubblici) – sono destinati, tra l’altro, a progetti esecutivi di messa in sicurezza di strutture scolastiche di proprietà comunale ubicate sul territorio. Sia la palestra che l’auditorium annessi all’edificio dell’Istituto Comprensivo “Parini-Rovigliano” di via Mortelleto, presentano alcune criticità dovute alla vetustà del manto impermeabile. Tale problematica ha di fatto reso inagibili entrambe le strutture, sottraendo spazi educativi alla platea scolastica.

Al fine di ripristinare l’agibilità nella palestra e nell’auditorium, occorre intervenire per rimuovere il vecchio manto e sostituirlo. A tal riguardo, l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto esecutivo per un importo complessivo dei lavori pari a 203.454 euro. Progetto – concludono – che verrà sottoposto alla Regione Campania al fine di accedere ai fondi assegnati al Comune».