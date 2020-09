A cura della Redazione

Abbattuta, dopo quasi 30 anni, la struttura abusiva di via Simonetti, angolo via Tagliamonte, a Torre Annunziata.

Ieri una squadra di operai ha smantellato i pilastri in ferro che sorreggevano la struttura con la relativa copertura, ripristinando di fatto lo stato dei luoghi.

La struttura ultimamente era diventata un riparo per la notte per un senza tetto. Un'area che ora è stata restituita alla città e che sarà presto riqualificata con alberelli e panchine, e dove troverà posto la Casa dell'acqua, la seconda dopo quella recentemente installata in largo Marchese.

"Un ringraziamento particolare - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Ammendola - va all’ing. Nunzio Ariano, all’Ufficio tecnico comunale, all'assessore Gecchi Langella ed al comandante della Polizia municipale Antonio Virno per la fattiva collaborazione. Dopo anni abbiamo ridato decoro ad un'area e ripristinato la legalità in uno dei posti più frequentati della città, atteso che la struttura abusiva si trovava a ridosso del mercato settimanale".