A cura della Redazione

Giro d'Italia femminile, nuova ordinanza del Comando di Polizia municipale a rettifica di quella precedente relativa al dispositivo di traffico.

Oggi, 16 settembre, transiterà per Torre Annunziata il Giro d'Italia femminile. Per l'occasione "vigerà, dalle ore 8 alle ore 13, il DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA su entrambi i lati di corso Umberto I, via Maresca, traversa Maresca, via Vittorio Veneto e via Plinio".