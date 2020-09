A cura della Redazione

Secondo gli exit poll, il presidente uscente Vincenzo De Luca (centrosinistra) si attesta tra il 54 e il 58 per cento; il candidato Stefano Caldoro (centrodestra) tra il 23 e 27 per cento; la candidata Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%..

La prima proiezione su dati reali dei candidati in Campania, su un campione del 9 per cento, dà il 60,2 per cento a De Luca; il 20,3 per cento a Caldoro e il 14,5 a Ciarambino.

La seconda proiezione vede De Luca al 63,6%, Stefano Caldoro 20,9%. Valeria Ciarambino è al 12,4%. La copertura del campione è del 10%.

La terza proiezione vede De Luca (Centrosinistra) 64,9 %; Stefano Caldoro (Centrodestra) 20,2%; Valeria Ciarambino (M5s) 12 %

La quarta proiezione vede De Luca al 67,3%, Caldoro al 18,4% e Ciarambino al 10,4%.