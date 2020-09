A cura della Redazione

Il dottor Paolo Ascierto, oncologo italiano, ricercatore di fama mondiale per la prevenzione di melanoma e di immunoterapia dei tumori, ha visitato sabato 19 settembre il Pastifio Setato di via Mazzini a Torre Annunziata.

"Oggi abbiamo avuto il grande onore di ospitare il dott. Paolo Ascierto. Al lui va il nostro ringraziamento per l'impegno, la professionalità e la grande umanità che caratterizza la sua azione in prima linea".

È la dichiarazione dei fratelli Vincenzo e Giovanni del noto pastificio Setaro, famoso in tutto il mondo per l'alta qualità dei suoi prodotti e per i metodi ancora tradizionali di produzione.

Il dottor Ascierto è rimasto affascinato dai macchinari d'epoca ancora funzionanti risalenti ai primi decenni del secolo scorso.