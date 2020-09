A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 23 settembre.

Impennata dei contagi rispetto ad ieri (+ 92) che pone la Campania quale regione con più contagi nelle ultime 24 ore, seguita dalla Lombardia con 196 e il Lazio con 195 contagiati..

Sono 248 (ieri 156) i nuovi positivi registrati in Campania nelle ultime 24 ore ad esito di 4.901 tamponi effettuati (il report del Ministero della Salute ne segnala 3.901). Sono 136 i guariti, nessun decesso.

Il totale dei contagiati è di 10.907, di cui 457 deceduti e 5.383 guariti. Gli attuali positivi sono 5.067: 4.689 in isolamento, 22 ricoverati in terapia intensiva e 356 in ospedale con sintomi.

Il totale dei tamponi effettuati è di 552.231.