Allerta meteo arancione in Campania, eccetto per le zone dell'alta Irpinia e del Sannio (dove sarà in vigore quella gialla).

Le criticità scatteranno dalle 6 di venerdì 25 settembre e si protrarranno per le successive 24 ore (le 6 di sabato).

Previsti temporali, venti forti e mare agitato.