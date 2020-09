A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 25 settembre.

Sono 253 (ieri 195) i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore ad esito di 7.579 tamponi effettuati. Sono 150 i guariti, 2 decessi.

Il totale dei contagiati è di 11.355, di cui 459 deceduti e 5.638 guariti. Gli attuali positivi sono 5.258: 4.849 in isolamento, 27 ricoverati in terapia intensiva (+ 2) e 382 in ospedale con sintomi.

Il totale dei tamponi effettuati è di 566.837.