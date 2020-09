A cura della Redazione

L’Asl Napoli 3 Sud al fianco degli istituti per una riapertura in sicurezza. In collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali l’azienda sanitaria ha attivato un programma formativo per il personale referente, scelto dalle stesse scuole, che si sviluppa attraverso una piattaforma contenente risposte semplici ed efficaci ai principali dubbi e domande in relazione all’epidemia.

L’accesso al sistema avviene attraverso password e il corso prevede anche una certificazione finale in materia di gestione dei casi sospetti per i docenti partecipanti.

“Si tratta - spiega Gaetano D’Onofrio direttore sanitario aziendale Asl Napoli 3 Sud - di un servizio che in Italia nessun azienda sanitaria offre. Un progetto che oltre a guardare al contenimento della diffusione dell’infezione da Covid 19, apre grandi opportunità sul piano dell’intensificazione dei rapporti tra scuola e mondo della sanità pubblica con particolare riferimento allo sviluppo dei programmi di salute e prevenzione”.

Tra le azioni previste dal progetto la diffusione di opuscoli informativi e l’uso dei canali social con l’obiettivo non solo di un affiancamento continuo ai gruppi dei referenti scolastici, ma anche di un maggiore coinvolgimento possibile del pubblico dei genitori.

Insomma, in quest’ottica la pandemia oltre ad essere un gravissimo problema può diventare una straordinaria opportunità di collaborazione interistituzionale.

Le azioni messe in campo dall’Asl avranno un primo livello centrale curato dal dipartimento di prevenzione - servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) diretto dal dottor Pierluigi Pecoraro - nell’ambito del programma D “Scuole che promuovono salute”, e il livello territoriale curato dalle unità operative di prevenzione collettiva (Uopc).