A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata aderisce alla campagna “Nastro Rosa”, promossa da Anci e Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. L’obiettivo è quello di manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno, sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e sostenere la ricerca oncologica.

«Abbiamo aderito con piacere alla campagna “Nastro Rosa” – afferma la consigliera comunale Giovannina Cirillo, presidente della Commissione Pari Opportunità -. Domani, giovedì 1 ottobre, Villa del Parnaso verrà illuminata di rosa per manifestare, in maniera simbolica, vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza fondamentale di prevenzione e diagnosi precoce.

Come si evince dal rapporto Airc, il cancro al seno continua ad essere la neoplasia più diffusa tra le donne, con circa 53mila nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. Ma grazie ai progressi della ricerca scientifica in campo oncologico, la sopravvivenza a distanza di cinque anni dal momento in cui viene diagnosticato il tumore è aumentata fino all’87 per cento.

Campagne di sensibilizzazione come il “Nastro Rosa” – conclude Cirillo - hanno l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dei cittadini sui temi della salute e del benessere, prioritari se si vuole condurre uno stile di vita sano».