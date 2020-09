A cura della Redazione

Nella mattinata odierna si è svolta, presso il Comune di Torre Annunziata, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del Sindaco, Vincenzo Ascione, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Melillo, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, dei vertici delle Forze dell'ordine, del capocentro DIA di Napoli, del rappresentante dei Vigili del fuoco e del referente dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.

E' stata esaminata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, caratterizzata da una presenza pervasiva della criminalità organizzata, colpita negli ultimi mesi da numerose operazioni delle Forze dell'ordine e della Magistratura che hanno portato ad assicurare alla giustizia capi e gregari di clan camorristici. Nonostante tale forte risposta dello Stato, continua a registrarsi una recrudescenza dei fenomeni criminali legati sia al crimine organizzato che a problematiche più generali di ordine e sicurezza pubblica.

In relazione a ciò, sono stati valutati una serie di interventi, sul piano del controllo del territorio, della prevenzione e dell'azione coordinata per rimuovere le situazioni di principale degrado, su cui Prefettura e Comune lavoreranno d'intesa. Uno specifico focus è stato dedicato alle procedure in atto per il riutilizzo dei beni confiscati, tra cui Palazzo Fienga, destinatario proprio nella giornata ieri del finanziamento, approvato dal CIPE, per l'avvio delle progettualità che lo vedranno sede delle strutture di polizia.

Tutte le attività descritte saranno oggetto di monitoraggio in una prossima riunione per la verifica dei risultati relativi alle operazioni programmate.