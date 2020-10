A cura della Redazione

Prestigioso riconoscimento per il Rotary Club Torre Annunziata Oplonti.

Il Rotary International ha infatti assegnato al neonato club l’attestato di Platino, il massimo riconoscimento previsto all’interno dell’associazione mondiale nata nel 1905 a Chicago e che oggi conta 33mila club e oltre 1 milione e duecentomila rotariani in tutto il mondo. Un attestato che l’organizzazione concede ai club che si sono particolarmente distinti per gli obiettivi raggiunti e per il servizio reso al territorio. Un risultato reso ancora più straordinario dal fatto che è arrivato già al termine del primo anno di attività.

Ricevo con grande orgoglio questo premio – le parole emozionate di Luigi Marulo, presidente del Club oplontino – frutto del lavoro di squadra messo in campo da tutti i soci del club. In questi mesi abbiamo messo in campo tantissime iniziative, tra tutte vorrei ricordare la distribuzione dei tablet alle scuole cittadine per sostenere, in piena emergenza covid, la didattica a distanza. Ringrazio il Governatore Pasquale Verre, l’assistente Michelangelo Riemma e il Formatore Costantino Astarita. Un grazie anche al nostro club padrino di Pompei e al pdg Salvatore Iovieno che ha permesso al nostro club di nascere”.