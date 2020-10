A cura della Redazione

Nei giorni 9, 10 e 11 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 il Circolo Nautico Arcobaleno organizzerà, nelle acque antistanti il litorale di Torre Annunziata, la manifestazione velica nazionale “VI° Trofeo Baia di Oplonti”.

Per l’occasione, il Circolo Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, sotto il comando del tenente di vascello Luca Reale, ha emesso un’ordinanza con obblighi nei confronti dell’organizzatore della manifestazione e divieti verso terzi.

Con riferimenti a questi ultimi, sarà vietata la navigazione, l’ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare. Tale divieto non si applica alle unità navali partecipanti alla regata velica, a quelle in servizio di assistenza facenti capo all’organizzatore della manifestazione e alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.