A cura di Enza Perna

La Festa del 22 ottobre a Torre Annunziata, in onore della Madonna della Neve, si farà! Senza portare l'Icona protettrice in processione per le strade della Città per causa dell’emergenza coronavirus... ma, si farà. E continuerà una tradizione che dura da ben 141 anni, da quando fu istituita nel 1879.

E sarà comunque affascinante ed emozionante fermarsi davanti al trono della Vergine Bruna in una Basilica illuminata e addobbata a festa. L'accesso sarà, per l'occasione, disciplinato da un servizio d'ordine e consentito per gruppi. Si entrerà dalla Basilica e si uscirà dalla Congrega.

La Piazza antistante la Basilica accoglierà una sontuosa illuminazione e non dovrebbero mancare le tradizionali bancarelle lungo le strade cittadine con l’inebriante profumo di torrone diffondersi nell’aria.

Certo i numeri non saranno quelli degli anni addietro (si stima che per la sola giornata della processione la partecipazione si aggirava intorno alle 100mila persone), ma comunque è previsto l’arrivo di molti fedeli da fuori Città per assistere alle celebrazioni religiose e agli eventi culturali nella Basilica.

La Chiesa rimarrà aperta i pomeriggi del 21 e 23 ottobre per le celebrazioni, mentre per il giorno di Festa, il 22 ottobre, accoglierà i fedeli ininterrottamente dalle 8 di mattina fino a tarda sera, con messe solenni visibili anche attraverso uno schermo gigante posizionato in piazza Giovanni XXIII della Pace. E sarà questa l'occasione per i tanti fedeli che si soffermeranno davanti al trono della Madonna per pregare e chiderle di fermare l'onda lunga di questa grave pandamia.

Sono previsti due concerti di musica classica in Basilica:: il 18 e il 24 ottobre.

Domenica 18 si aprirà ufficialmente la Festa e vedrà, come da tradizione centenaria, il Sindaco della Città donare i fiori alla Madonna della Neve. Inoltre, sono previsti eventi culturali in città che faranno da cornice ad una festa che si ripete ininterrottamente da ben 141 anni.

Oltre il significato religioso, di culto e venerazione, ed oltre il momento ludico che il 22 ottobre comunque rappresenta, è innegabile come la Festa abbia una enorme rilevanza per tutta l'economia torrese. Rappresenta uno dei momenti migliori dell'intera stagione per gli esercizi commerciali e le attività economiche in generale.

E' per questo che le strutture extra-alberghiere (B&B, Case-Vacanze, Affittacamere) facenti parte di AreV-OD intendono rivolgere un appello a quanti, Torresi che vivono fuori e devoti in generale, al fine di invitarli a soggiornare nei giorni di festa a Torre Annunziata e Comuni limitrofi, per partecipare, di persona, anche quest'anno all'evento del 22 ottobre. Certo, ci saranno limitazioni e regole da osservare. Certo, bisognerà adottare comportamenti responsabili, consapevoli che dalle azioni di ciascuno passa la propria salubrità, ma anche quella degli altri.

Per parte loro, gli associati AreV-OD, volendo corrispondere ai sensi di tale partecipazione, si impegnano per l'occasione a calmierare i prezzi, non applicando le tariffe di alta stagione.

Media-partner di questa Promo per il Territorio vesuviano, che vuole, appunto, nelle intenzioni costituire un innesto di energie e di fiducia in un momento storico difficile, in un contesto già provato, sarà il nostro giornale che metterà a disposizione i propri mezzi di comunicazione per riprese ed interviste atte a “catturare” umori e sentimenti di fedeli.