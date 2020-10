A cura della Redazione

"Drive in" tamponi: ci è stato segnalato che, da questa mattina, molti cittadini si sono presentati al casello dell'Asl in via Provinciale Schiti per effettuare il tampone, Tuttavia molti di loro sono dovuti ritornare indietro perché non hanno ben compreso la procedura diagnostica per effettuare il test.

Va sottolineato, infatti, che saranno sottoposti a tampone i soggetti asintomatici precedentemente segnalati, attraverso il loro medico curante, all'autorità sanitaria. Sarà quest’ultima, successivamente, ad avvisare la persona interessata a presentarsi alla determinata ora del giorno stabilito per effettuare il test.

Come già precedentemente pubblicato, il servizio sarà attivo esclusivamente per i cittadini del Distretto Sanitario 56 dell'Asl Napoli 3 Sud (Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase), dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30.