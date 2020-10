A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 13 ottobre.

Sono 635 (ieri 662) i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore ad esito di 7.720 tamponi effettuati. Secondo dato più alto in Italia dopo la Lombardia (1.080).

Sono 77 i guariti, 6 i decessi (l'Unità di Crisi regionale precisa che si tratta di persone defunte negli ultimi 3 giorni ma mai conteggiate).

Il totale dei contagiati è di 19.827 di cui 485 deceduti e 7.564 guariti. Gli attuali positivi sono 11.778: 11.022 in isolamento, 62 ricoverati in terapia intensiva (- 2) (l'Unità di Crisi regionale ne segnala 63) e 694 ricoverati con sintomi (702 per l'Unità di Crisi regionale).

Il totale dei tamponi effettuati è di 697.829.