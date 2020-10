A cura della Redazione

Giovedì 15 ottobre, a partire dalle ore 06,00, è stata predisposta la chiusura di corso Vittorio Emanuele III all’altezza del civico 234 (dopo la chiesta dell'Immacolata Concezione), per esecuzione di lavori di scavo per riparazione puntuale su tubazione idrica con relativa ricerca e riparazione di perdita occulta.

Per l'occasione, gli automobilisti diretti verso sud della città potranno deviare o per piazza Nicotera e per via Vittorio Emanuele II (strada dopo Lucullus)

Nella stessa giornata, sarà istituito, dalle ore 12 alle ore 18, il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in via Vittorio Veneto, dal civico 203 al civico 217.