A cura della Redazione

Nuova ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il provvedimento recepisce in sostanza il nuovo Dpcm del Governo emanato il 13 ottobre, adottando o confermando tuttavia alcune restrizioni già precedentemente introdotte dalla Regione.

In particolare, per l'attività di jogging è stato disposto che essa può essere svolta dalle ore 6 alle 8.30 sui lungomare, i centri storici, i parchi pubblici e in luoghi non isolati, ferme restando comunque le norme di distanziamento disposte dal Dpcm. Non ci sono limiti di orari in tutti gli altri casi.

Fiere e sagre possono aver luogo solo in forma statica e con postazioni fisse.

Per bar, pasticcerie, gelaterie viene disposto l'obbligo di chiusura alle 23 e di riapertura dalle 5 del mattino successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Resta inteso che trova applicazione quanto poi introdotto dal Dpcm (chiusura alle 24 per esercizi che possono svolgere servizio al tavolo, alle 21 se non è possibile).

Per ristoranti, pub, pizzerie vige invece il dettato del Dpcm del 13 ottobre (chiusura alle 24 con servizio al tavolo, alle 21 senza).