A cura della Redazione

La Regione Campania ha appena comunicato un’integrazione alla tanto discussa ordinanza n.79: per il periodo di validità dell’ordinanza, saranno comunque consentite le attività didattiche negli asili e in generale nelle scuole dell’infanzia. Questa la nota pubblicata dall’Unità di Crisi Regionale:

“A integrazione dell’Ordinanza n.79, su richiesta dei Sindaci pervenuta all’Unità di Crisi attraverso l’ANCI, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0-6 anni“.

Le scuole d'infanzia (da 3 a 6 anni) dunque, secondo quanto stabilito dalla Regione, potranno svolgere regolarmente le proprie attività, a differenza delle scuole primarie e secondarie, la cui frequentazione resta sospesa (ma con l'utilizzo della didattica a distanza) fino al termine prefissato dal provvedimento (il 30 ottobre).