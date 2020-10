A cura della Redazione

22 Ottobre 2020, Festa della SS. Madonna della Neve. Quest'anno, come oramai tutti sapranno, la rituale processione lungo le strade della città della Madonna portata a spalle dai pescatori oplontini, non si farà. L'emergenza coronavirus ha interrotto una tradizione che durava dal 1879, anno in cui furono istituiti per la prima volta i festeggiamenti in onore della Vergine Bruna.

Tuttavia, anche se con il rispetto delle misure anti-Covid, ci saranno i festeggiamenti religiosi, con solenni Messe e due concerti di musica classica in Basilica. Solo piazza Giovanni XXIII della Pace sarà adornata con le tradizionali luminarie e con un maxi-schermo dal quale i fedeli potranno assistere alle celebrazioni religiose, visto che la Basilica potrà contenere al massimo 100 persone.

Pubblichiamo, qui di seguito, la lettera che don Raffae Russo, rettore della Basilica della Madonna della Neve, ha indirizzato ai fedeli, e il programma dei festeggiamenti religiosi:

Carissimi, stiamo vivendo un tempo di prova e di preoccupazione riguardo il presente e il futuro. Questo virus è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità e ci ha obbligati a rivedere i tempi del lavoro, delle amicizie, delle celebrazioni. Insomma ha rivoluzionato tutta la nostra vita e non sappiamo fin dove ci porterà e per quanto tempo.

Ci fidiamo delle indicazioni che ci provengono dal Governo e dagli organi sanitari preposti, ma nello stesso tempo manifestiamo con la nostra fede che “il Signore ci guiderà sempre”.

Per questo motivo quest’anno faremo solo la parte religiosa della Festa del 22 ottobre, festa solenna in onore della Madonna della Neve.

Non possiamo fare la processione per il corso principale, né tantomeno possiamo organizzare i festeggiamenti civili. Le norme del Governo e le norme dei nostri Vescovi della Campania ce lo impediscono. Vogliamo comunque onorare la Madonna della Neve con le celebrazioni ed eventi solo religiosi.

DOMENICA 18 OTTOBRE

Orario SS. Messe in Basilica: 8,30 - 11,00 - 17.30. Prima della Messa delle 17,30 ci sarà il tradizionale omaggio floreale alla Madonna da parte da parte del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione con l'apertura dei festeggiamenti religiosi,

18,30: Santa Messa solenne

19,30: Concerto in Basilica.

LUNEDI' 19 OTTOBRE

Sante Messe: ore 9,00 e 18,30

MARTEDI' 20 OTTOBRE

Sante Messe: ore 9,00 e 18,30

MERCOLEDI' 21 OTTOBRE

Sante Messe: ore 9,00 e 18,30 con la celebrazione dei vespri presieduta da don Pasquale Paduano

Ore 21,30: Veglia di preghiera in Basilica

GIOVEDIì 22 OTTOBRE

Ore 6,00: Apertura Basilica

Ore 7,00 -.8,30 – 10,00: Sante Messe

Ore 11,30: Santa Messa Solenne

Ore 12,00: Supplica alla Madonna

Pomeriggio

Ore 15,30: Apertura Basilica

Ore 17,00: Santa Messa

Ore 18,30: Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo di Nola Monsignor Francesco Marino

VENERDI' 23 OTTOBRE

Ore 9,00: Santa Messa

Ore 18,30: Santa Messa per i pescatori defunti

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 9,00: Santa Messa

Ore 18,30: Santa Messa Prefestiva

Ore 19,30: Concerto di Musica Sacra e chiusura festeggiamenti religiosi.

In chiesa potranno entrare solo 100 fedeli, opportunamente distanziati, per partecipare alle Sante Messe, durante le quali è vietato salutare la Madonna. Gli altri fedeli potranno assistere alle celebrazioni dal maxi-schermo installato in piazza Giovanni XXIII della Pace.