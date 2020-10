A cura della Redazione

Allerta meteo gialla in Campania. L'avviso di criticità idrogeologica diffuso dalla Protezione civile regionale scatterà dalla mezzanotte e resterà in vigore per le successive 24 ore (fino alle 23.59 di martedì 27 ottobre).

Previste precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, e raffiche di vento.

Sono escluse le zone dell'Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro.