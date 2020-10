A cura della Redazione

Emergenza coronavirus, flash mob dei commercianti di Torre Annunziata contro le disposizioni anticovid del decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Ieri sera si è tenuta a Torre Annunziat una riunione a cui ha partecipato un nutrito gruppo di commercianti oplontini, durante la quale si è discusso soprattutto dei problemi legati alle misure anticovid introdotte dall’ultim Dcpm, che arrecano gravi danni alle attività commerciali.

Al termine della riunione sono state prese alcune iniziative; la prima verrà messa in atto venerdì 30 ottobre con la chiusura di tutte le attività commerciali alle ore 18,00. I titolari dei negozi resteranno sul posto dando luogo ad un flash mob con la consegna simbolica delle chiavi dell’esercizio in un contenitore, che successivamente sarà consegnato in segno di protesta nelle mani del sindaco Vincenzo Ascione.

“Ci auguriamo da parte dei commercianti la massima partecipazione a questa iniziativa – afferma uno dei promotori – che non sarà l’unica e sola. Sono in programma, infatti, altre manifestazioni per rappresentare il disagio dei commercianti nei confronti delle misure anticovid adottate dal Governo Conte”.