A cura della Redazione

Un altro intervento del presidente della Regione Campania De Luca sulla sua pagina di facebook. Il governatore ritiene che non ci debbano essere "mezze misure" e che gli uinici provvedimenti efficaci con il diffondersi dell'epidemia siani di carattere nazionale,

"L’ultima stupidaggine che ho sentito - afferma - riguarda la chiusura di territori interi, come Milano e Napoli. Nessuno si permetta di immaginare misure ‘mezze mezze’. Per il livello di gravità a cui è arrivato oggi il contagio, le uniche misure non solo serie, ma efficaci, sono misure di carattere nazionale. Il resto è tempo perso.

Vi sono regioni nelle quali la percentuale di contagi è enormemente superiore alle aree metropolitane. Ci sono regioni più piccole con percentuali di contagio enormemente più alte di Napoli, dove è già alta. Quindi nessuno dica oggi stupidaggini, le uniche misure efficaci sono di carattere nazionale. Il resto sono cose intollerabili".