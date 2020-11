A cura della Redazione

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure adottate con il nuovo Dpcm e che entreranno in vigore da venerdi 6 novembre e saranno valide fino al 3 dicembre.

Su tutto il territorio nazionale non ci si potrà muovere dalle h 22 alle 5, salvo comprovate motivazioni di salute, lavoro, necessità. Chiusi musei, mostre, negozi all'interno dei centri commerciali nei giorni festivi e pre festivi tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, tabacchi, edicole. Sospesi i concorsi pubblici e privati, tranne che per il personale sanitario e di Protezione Civile. Chiuse sale gioco, sale scommesse, bingo, palestre, piscine.

Conte ha poi descritto le tre aree in cui sono state inserite le Regioni a seconda della gravità della situazione epidemiologica:

1) Zona gialla (criticità moderata): Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Sardegna, Molise, Marche, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Umbria.

Bar e ristoranti restano aperti fino alle 18, l'asporto è consentito fino alle 22, per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni.

Didattica in presenza per scuole della infanzia, elementari e prime medie.

2) Zona arancione (criticità medio alta): Puglia e Sicilia.

Vietato spostarsi da regione e da un Comune all'altro tranne che per motivi comprovati. Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7, consentiti asporto fino alle h 22 e consegne a domicilio senza restrizioni. Chiudono i negozi nei centri commerciali nei giorni festivi e pre festivi.

3) Zona rossa (criticità alta): Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Vietato ogni spostamento tra regioni, tra Comuni e nei Comuni, salvo comprovati motivi di lavoro, salute, necessità che vanno motivati con autodichuarazione. Smart working per uffici pubblici. Aperte scuole della infanzia, elementari e prima media. Valgono naturalmente anche le restrizioni per i centri commerciali e per gli esercenti la ristorazione in riferimento all area arancione.