Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 6 novembre.

Sono 4.508 i nuovi positivi (ieri 3.888) registrati nelle ultime 24 ore ad esito di 23.897 tamponi effettuati (19.568 nel giorno precedente).

Sono 320 i guariti, 40 i decessi.

Il totale dei contagiati è di 78.009 di cui 796 deceduti e 15.017 guariti. Gli attuali positivi sono 62.196 di cui 180 ricoverati nelle terapie intensive (+ 6), e 1.677 ricoverati con sintomi.

Il totale dei tamponi effettuati è di 1.075.201.

Migliorato il rapporto in Campania tra contagiati e tamponi effettuati. Ieri era il 19,85 per cento, oggi è al 18,86 per cento.