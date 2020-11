A cura della Redazione

"Vi prego, fate tutti un lockdown personale per tutelare voi stessi e gli altri. Stiamo facendo l'impossibile assistendo i malati fin dentro le auto e le ambulanze in fila, il personale sta facendo sforzi sovrumani, ma siamo al limite. Chiamate prima i medici di medicina generale prima di venire. Aiutateci".

Così all'ANSA il direttore generale dell'Azienda dei Colli di Napoli, nella quale è compreso l'ospedale Cotugno, Maurizio Di Mauro.

"Attualmente ci sono 12 postazioni box nel triage e due terapie intensive nel Pronto Soccorso proprio per cercare di alleviare la situazione. Stiamo lavorando per reperire ulteriori posti letto" - aggiunge Di Mauro da poco tornato negativo dopo aver contratto il Covid. Ora vi sono una decina di auto e tre ambulanze in fila alcune delle quali hanno passato la notte in attesa.