A cura della Redazione

Diretta facebook del presidente della Regione Vincenzo De Luca.

De Luca ha anticipato i dati del bollettino relativi all'andamento dell'epidemia nella regione Campania. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.900 nuovi casi di contagio con 25mila tamponi processati. Il rapporto contagiati/tamponi scende dal 17 per cento di ieri al 15,6 per cento di oggi. Da tre/quattro giorni c'è un andamento decrescento di questo rapporto, speriamo che sia una tendenza. Attualmente ci sono 190 pazienti in terapia intensiva su 650 posti disponibili, ossia solo il 27 per cento dei posti disponibili è occupato. Abbiamo ancora 500 posti disponibili per pazienti Covid.

"La situazione è delicata ma possiamo governarla - ha detto - perché abbiamo fatto prima il lavoro che andava fatto e che ci ha permesso di limitare i danni. In questa fase bisogna essere uniti, responsabili e avere l'orgoglio campano e napoletano per questa battaglia che stiamo conducendo per governare fenomeni drammatici, In Campania con 20mila dipendenti nella Sanità in meno abbiamo fatto miracoli. Se non avessimo chiuso le scuole, se non avessimo preso altri provvedimenti ad agosto ora avremmo avuto il triplo dei contagi. Siamo la regione che ha avuto meno morti dall'inizio dell'epidemia. E se prendiamo i dati da settembre al 12 novembre, in Campania ci sono stati 481 morti con una media di 6,5 decessi al giorno, mentre la Lombardia ha avuto nello stesso periodo 2.043 decessi, con una media di 28,3 decessi al giorno".