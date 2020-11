A cura della Redazione

La Campania diventa zona rossa. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dicendo di averne avuto notizia dal ministro della Salute Roberto Speranza, che si appresta a firmare la nuova ordinanza (anche per la Toscana) che ridisegna i "colori" delle regioni in virtù delle criticità legate alla emergenza coronavirus.

Da quando entrerà in vigore il provvedimento (probabilmente domenica), dunque, in Campania resteranno chiusi bar e ristoranti tutti i giorni (possibili consegne a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22), e i negozi, fatta eccezione per supermercati e vendita di generi di prima necessità, tabaccherie, edicole, parrucchieri, lavanderie, farmacie. Chiudono i centri estetici, oltre a teatri, cinema, musei.

Relativamente agli spostamenti, sarà vietato anche muoversi nel proprio Comune di residenza salvo che per compravati motivi attestati da autodichiarazione.