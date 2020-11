A cura della Redazione

Un’iniziativa giocosa per un invito a seguire norme di sicurezza per se stessi e per gli altri. Un naso rosso, un camice colorato e tanta energia per lanciare un messaggio del cuore. Un naso rosso, un camice colorato, una canzone allegra e birichina, per un comunicato di emozioni. Per prendersi cura di se stessi e di chi ci siede accanto.

E così, tra un ballo e un’intonazione vocale, viene trasformato il brano musicale per bambini “Le tagliatelle di nonna Pina” in “Devi indossare sempre la mascherina”. La famosissima canzone, lanciata da “Lo zecchino d’oro 2003”, è stata adottata dall’associazione “Nasi Rossi Clown Terapy” per sensibilizzare l’utilizzo del sistema di protezione personale tra i bambini e, perché no, anche tra gli adulti.

In questo momento particolare per l’esistenza di tutti, i nasi rossi hanno dovuto sospendere la loro “missione” di portare il sorriso e il buonumore negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità e in tutti i luoghi dove regna il disagio.

La clown terapy, però, non si ferma. Anche a distanza prosegue il progetto di prendersi cura dell’altro attraverso l'arte, la musica, il gioco, la comicità. Tutti strumenti utili a strutturare un ambiente più ampio rispetto a quello restrittivo della "patologia".

Per guardare il video clicca qui: https://www.facebook.com/nasirossiclowntherapyonlus/videos/413736509795558