A cura della Redazione

Torre Annunziata al “buio” per le festività natalizie.

Con molta probabilità quest’anno, infatti, non vedremo le tradizionali luminarie di Natale installate lungo le strade cittadine e in Villa Parnaso come negli anni scorsi.

I motivi sono due: le scarse risorse finanziarie e l'epidemia da coronavirus.

Tra l'altro, il Comune si trova di fronte ad una situazione economico-finanziaria molto critica a causa di un pignoramento di circa 1 milione e 200mila euro relativo ad un debito risalente al periodo post-terremoto 1980.

“Quelle pochissime risorse ancora disponibili – ci dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luigi Ammendola - preferiamo indirizzarle verso le famiglie disagiate che quest’anno, causa l’epidemia da Covid, si troveranno ancor di più in difficoltà. Sappiamo perfettamente che un Natale senza luminarie renderà ancora più triste l’atmosfera, ma nelle condizioni in cui ci troviamo abbiamo preferito un Natale più sobrio, anche per il rispetto di chi ha tanto sofferto per le conseguenze di questa epidemia. Solo se dovesse arrivare all’ultima ora qualche finanziamento esterno dedicato, potremmo installare qualche piccolo addobbo. Speriamo solo di lasciarci alle spalle quest’anno maledetto che tanto dolore e sofferenza ha portato in tante famiglie”.

Intanto le attività commerciali, soprattutto quelle operanti lungo le strade dello shopping, stanno provvedendo autonomamente ad addobbare i propri negozi con lo stesso tipo di luci. Con la speranza che almeno per le festività natalizie la gente ritorni, seppur con tutte le precauzioni possibili, a frequentare le strade cittadine.