A cura della Redazione

Un anno fa a Terzigno un gruppo di famiglie si videro sottrarre la propria abitazione perché considerata abusiva, nonostante la loro oggettiva buona fede.

Sul Burc della RegioneCampania di ieri 17 novembre 2020 è stato pubblicato lo schema di domanda per accedere alle “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede”.

Un atto concreto a favore non solo di quelle famiglie di Terzigno, ma anche di altri cittadini della Campania che si sono ritrovati, loro malgrado, nella medesima situazione.

Sulla questione interviene il consigliere regionale PD Mario Casillo: "Mi ero ripromesso che ai fatti avvenuti un anno fa a Terzigno avremmo risposto con atti concreti. Come Partito Democratico ci facemmo garanti di un intervento per quel gruppo di famiglie, che inconpevolmente si videro private della loro abitazione perché costruite in modo abusivo. Alle promesse di un anno fa oggi sono seguiti i fatti"..

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il prossimo 7 dicembre 2020 solo ed esclusivamente via pec all’indirizzo fsa.regolamento.11-2020@pec.regione.campania.it.

Per accedere al bando e agli schemi di domanda: http://www.burc.regione.campania.it/.../home/index.iface