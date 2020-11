A cura della Redazione

Screening tampone rapido antigenico per alunni, docenti e relativi familiari conviventi dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase. Da ieri, mercoledì 18 novembre, sono iniziati i test presso la palestra dello stadio comunale “A. Giraud” di Torre Annunziata.

Lo screening si protrarrà fino a sabato 21 novembre, dalle ore 9 alle ore 13. A coordinare le operazioni, oltre al personale Asl, ci sono anche i volontari della Protezione Civile con l'assessore oplontino Gecchi Langella..Per l'occasione è stato predisposto un percorso alternativo per chi entra e esce dalla palestra, oltre ad un'area di attesa con le dovute distanze tra le persone.

Ebbene stamattina, giovedì 19 novembre, abbiamo provato a telefonare al numero verde 800.814.818 attivo dalle ore 7,30 alle ore 19,30 per effettuare una prenotazione. Una situazione paradossale: il tempo di attesa era di 82 minuti. Così per aggirare questo lunghissima procedura, l'Asl ha predisposto un modulo da compilare e consegnare al personale sanitario in modo da poter eseguire il tampone antigenico anche senza la prenotazione telefonica (CLICCA QUI per scaricare il modulo).