A cura della Redazione

La pandemia in corso ha provocato degli enormi cambiamenti nella nostra vita quotidiana e nella sua organizzazione. Sia nella vita privata che lavorativa ci siamo dovuti adattare in maniera creativa per portare a termine dei compiti che prima erano di ordinaria amministrazione. La tecnologia ha avuto un ruolo chiave e gli esperti suggeriscono che potrebbe svilupparsi ulteriormente per far sì che molti di questi cambiamenti diventino permanenti.

Software di video conferenza. Per molti uno dei più grandi cambiamenti è stato probabilmente quello di cominciare ad utilizzare piattaforme come Zoom per diversi scopi. Le aziende e gli impiegati dipendono ora da questi software per lavorare, dal momento che il lavoro da remoto è diventato normale. Questi vengono anche utilizzati per l’istruzione, visto che nel 2021 si prospetta un ricorso massiccio alla didattica a distanza. Nonostante la video conferenza non sia una novità, i software e i dispositivi di supporto sembrano rendere questo processo di adattamento molto più semplice. Se questi cambiamenti diventassero permanenti, ulteriori sviluppi nel funzionamento di queste piattaforme sarebbero fondamentali.

Acquisti online e consegna senza contatto. Gli acquisti online hanno cambiato la vita di molte persone. Le opzioni di consegna in un giorno hanno avuto un impatto decisivo sul modo in cui molti di noi acquistano e ordinano prodotti. Durante la pandemia le categorie a rischio hanno potuto fare affidamento sullo shopping online per gli acquisti necessari. Questo ha anche portato ad un aumento delle consegne senza contatto, e nonostante lasciare la spesa sulla soglia d’ingresso non rappresenti un’innovazione tecnologica, la novità sono i robot e i droni. Il loro utilizzo per le consegne nello stesso giorno o il giorno dopo è infatti diventato popolare. Impiegarli prima della pandemia risultava problematico, ma nel momento in qui il mondo ha iniziato a rallentare queste nuove tecnologie per le consegne a domicilio sono diventate una grande risorsa e hanno cambiato la vita di molte persone.

Intrattenimento online. Un altro elemento fondamentale durante la pandemia sono state le diverse fonti di intrattenimento online, le quali ci hanno permesso di svagarci durante i periodi di lockdown. Le scommesse online sono diventate un interesse di molti, e questi servizi hanno riscontrato una crescita enorme durante tutto il 2020. Importante è stato lo sviluppo dei casinò online in Italia e dei siti di scommesse, soprattutto all’inizio dell’anno con la cancellazione degli eventi sportivi. Anche altre tipologie di intrattenimento online come i videogiochi hanno guadagnato popolarità, e molti utenti hanno iniziato ad utilizzare queste piattaforme. Di conseguenza c’è stato un crescente numero di studi e sondaggi online incentrati sul cambiamento delle nostre abitudini dovuto a un drastico aumento del numero di giocatori a livello globale.

Molti esperti si chiedono, guardando al futuro, quanto durerà questa pandemia e per quanto tempo le nostre vite dovranno adattarsi alle misure restrittive dei lockdown. Questa situazione continuerà a provocare cambiamenti nella tecnologia per far fronte alle diverse necessità delle persone. Attività quotidiane come le abitudini lavorative subiranno dei cambiamenti permanenti, ma probabilmente vedremo anche sviluppi e innovazioni mentre iniziamo a comprendere le esigenze e le difficoltà della “nuova normalità”.