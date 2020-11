A cura della Redazione

Lo stadio San Paolo è diventato ormai una meta di pellegrinaggio per i tifosi del Napoli. Fiori, foto e e gadget di ogni tipo in segno di omaggio al campione argentino Diego Armando Maradona.

Dai ieri c'è un continuo via vai di persone. E' un modo per essere vicino a Diego e per fargli arrivare il messaggio che a Napoli lui vivrà in eterno.

Stasera migliaia di persone si sono radunate davanti allo stadio San Paolo. Cori, accensione di fumogeni e intonazione della canzone "Maradona è meglio e Pelè" oppure "Alè, alè alè, Diegoooo, Diegooooo...".

"Abbiamo tutti la mascherina - ci dice un tifoso -, cerchiamo di limitare al massimo i contatti, però non potevamo non radunarci per dare l'ultimo saluto al nostro grande campione".

(Foto Salvatore Gallo, Agenzia Foto&Fatti e Simone La Rocca))