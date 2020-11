A cura della Redazione

Ancora didattica a distanza per gli alunni che frequentano dalle II alle V classi delle elementari e la I media almeno fino al prossimo 7 dicembre.

Lo ha deciso l'Unità di Crisi regionale della Campania istituita per l'emergenza coronavirus.

"Sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, l’Unità di Crisi regionale, ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, fino al 7 dicembre 2020", si legge in una nota.

Confermata invece la didattica in presenza, già possibile dai giorni scorsi, per le scuole della infanzia e le I elementari, anche se molti sindaci campani hanno deciso di prorogare, anche in questo caso, la chiusura delle scuole.