A cura della Redazione

Siamo stati, siamo e saremo per sempre tifosi di Diego Armando Maradona, il campione argentino morto qualche giorno fa. Quando, però, il tifo incontra l'arte allora si ha la massima sublimazione del proprio beniamino.

Luigi De Falco e Gianluigi Viola in teoria sarebbero due tatuatori che esercitano la propria professione presso Luigi De Falco Tattoo shop. In pratica, sono invece due artisti a tutto tondo, con la A maiuscola, capaci di realizzare in meno di 48 ore un mezzobusto di pregiatissima fattura, della dimensione di 4 x 5 metr su una parete, raffigurante il compianto Maradona, strappato troppo presto dal nostro affetto.

"Quando l'arte incontra l'arte viene fuori qualcosa di straordinario - afferma Antonio Pollioso, presidente del Consiglio comunale di Boscotrecase -. Se poi questo risultato è opera di una coppia di amici e compaesani, allora si ha la sensazione di vivere una esperienza di sublime e mirabile delirio. Loro, artisti figli della nostra terra, hanno voluto omaggiare chi in vita alla nostra stessa terra ha regalato un sogno ed ha saputo elevare ad arte un semplice sport come il calcio, diventando così il più grande di tutti i tempi".

Chi volesse ammirare il mezzobusto di Diego, con la maglia per metà a righe bianco-celesti (Argentina) e per l'altra metà tutta azzurra (Napoli), può recarsi in via Panoramica: troverà il dipinto su una parete di un vecchio supermercato.