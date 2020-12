A cura della Redazione

Rai e HBO confermano la terza stagione della serie “L’amica geniale 3” tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, diretta da Saverio Costanzo e premiata dal pubblico italiano ed internazionale.

Il racconto continua con la saga delle due amiche, Lila e Lenù, rispettivamente Raffaella Cerullo e Elena Greco nella storia, e ci si appresta ora alla lavorazione della terza stagione, riprese che erano state bloccate per via del Covid. Margherita Mazzucco e Gaia Girace ci saranno solo nelle prime tre puntate.

Le riprese sono iniziate a fine ottobre proprio in Campania, e Torre Annunziata sarà ancora una volta la location per girare alcune scene della serie Tv che prenderà il titolo “L’amica Geniale – Storia di chi fugge”.

Il set, quindi, sarà sempre la Real Fabbrica d’Armi (Spolettificio) e le strade nelle vicinanze dello stabilimento militare.

Le riprese saranno effettuate nei giorni tra l’8 e l’’11 dicembre e il 15 e 16 dicembre prossimi. Per l'occasione ci sarà il divieto di sosta in via Eolo, via Toselli e Vico Giglio.