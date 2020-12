A cura della Redazione

Il B&B, "Il giardino di Tonia " ha aderito alla Giornata proclamata dall'ONU nel 1992.

Risulta fondamentale che anche il "Viaggiare" sia sempre più accessibile.

A tale proposito anche gli operatori turistici devono svolgere la propria parte.

"Siamo orgogliosi di essere tra le strutture ricettive turistiche della Campania - commenta la titolare del B&B - ed, in particolare, dell'area Vesuviana, attrezzate per ospitare anche Turisti "con disabilità motorie", grazie ad un agevole accesso in struttura, camere attrezzate alla bisogna, come anche ad un percorso"dolce" appositamente realizzato in giardino.