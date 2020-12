A cura della Redazione

'Associazione Misericordia di Torre Annunziata ci segnala che spesso molti cittadini telefonano per prenotare il test Covid presso la loro struttura.

Le cose stanno diversamente perché i tamponi vengono effettuati solo dal personale medico e non dai volontari della Misericordia. Inoltre per poter eseguire il tamponi nei drive-in il medico di base dovrà prima inserire le generalità del richiedente nella piattaforma e solo dopo lo stesso sarà informato circa il giorno e l'ora in cui dovrà eseguire il test.

I soci della Misericordia sono solo da supporto alle operazioni di screening Covid e forniscono, eventualmete, le strutture di supporto (tensostruttura).