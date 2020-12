A cura della Redazione

Approvato ieri in Consiglio comunale la dichiarazione di pubblico interesse per la realizzazione di un Centro Sportivo.

Tale Centro, da realizzarsi da parte di privati, sarà costituito da una piscina al coperto, con tutti i servizi annessi, da un campo di calcio e da un parcheggio di 100 posti d’auto.

Al complesso sportivo si potrà accedere da una strada che congiungerà via Prota con via Staiano. Il primo tratto, già in fase di realizzazione da parte di privati, sarà ceduto tramite convenzione al Comune, mentre per il secondo tratto di strada (di una sessantina di metri, già previsto nel Piano urbanistico) vi provvederà direttamente il Comune, dopo aver espropriato la parte di suolo interessata.

Finalmente Torre Annunziata potrà avvalersi di una piscina al coperto e, contemporaneamente, di una nuova strada che congiungerà via Prota con via Staiano. Una sinergia perfetta tra pubblico e privato.