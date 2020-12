A cura della Redazione

Lunedì alle 10.30 a San Giuseppe Vesuviano, con i sindaci dei Comuni interessati ed il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, si darà il via ai lavori della Pista Ciclopedonale "dal Vesuvio al Mare".

Un'opera di vitale e straordinaria importanza per i nostri territori. Risultato ottenuto da una governance che finalmente ha compreso le incommensurabili ricchezze del vesuviano ed ha capito quanto sia fondamentale essere coesi per raggiungere gli obiettivi.

Il progetto è ad iniziativa della Regione Campania. Prevede la costruzione di una pista ciclabile di 12 chilometri e il recupero degli spazi, un tempo ferroviari, esistenti, che saranno trasformati in parchi a verde attrezzato. Il finanziamento regionale è di 9 milioni di euro.

Il progetto prevede l’attraversamento del territorio compreso tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Boscoreale fino a Torre Annunziata. Parliamo di un’area importante anche per la valorizzazione dell’archeologia di Pompei e dei Comuni vesuviani (la cosiddetta buffer zone) in cui i collegamenti stradali e le reti di trasporto esistenti risultano ancora carenti rispetto alla mobilità richiesta (solo per Pompei) da almeno 5 milioni di utenti l’anno, considerato che questa è la cifra dei turisti (e pellegrini) che arrivano ogni anno nella città del Parco archeologico e del Santuario della Madonna del Rosario.

Decolla quindi un’opera pubblica importante perché prevede la costruzione di un’infrastruttura che servirà a rilanciare i territori archeologici vesuviani, contribuendo alla riqualificazione urbana, con aumento di spazi verdi al servizio dei cittadini.