A cura della Redazione

Il Natale si avvicina e, anche se sarà particolare rispetto agli altri, rimane pur sempre un momento di calore e di vicinanza da festeggiare in compagnia delle persone più importanti della nostra vita. Questo però implica che, allo stesso tempo, tornino anche i classici problemi relativi alla scelta del regalo giusto, soprattutto se siamo alla ricerca di un dono per stupire la nostra lei. Per fortuna le opzioni non mancano di certo, quindi è il caso di scoprire insieme le migliori idee per farla felice.

Lettore mp3 acquatico per la donna sportiva

Se la tua lei è un’appassionata di sport, allora la platea dei regali è quasi infinita. Ma se ama nello specifico la piscina o le nuotate in acque aperte, potresti puntare su un regalo perfetto, come ad esempio il lettore mp3 acquatico. Si tratta di un gadget tecnologico con un costo piuttosto abbordabile, ma allo stesso tempo molto pratico e utile. Inoltre, considera che si tratta di un dono tutt’altro che banale, dato che sono in pochi coloro che sono a conoscenza di questo oggetto davvero speciale.

Una borsa shopper per le amanti della moda

Per le amanti della moda una borsa è un regalo sempre gradito, soprattutto se si parla dei modelli shopper, grandi e pratici, ma al tempo stesso di tendenza. Con questo dono non si sbaglia mai, ma è importante scegliere un prodotto di marca, e dunque di reale qualità. Un esempio concreto può essere fatto citando la borsa Pinko, che quest’anno propone una serie di dettagli preziosissimi e in linea con i dettami della moda di questo inverno come ad esempio le frange. Inoltre, al contrario dei vestiti e delle scarpe, le borsette vanno bene anche se non vengono provate dalle dirette interessate.

Action cam per le appassionate di avventura

Le action cam possono andare incontro a moltissime esigenze diverse. Sono ad esempio perfette per le donne che amano gli sport estremi come le arrampicate, ma anche per chi ama riprendere i paesaggi quando va in bici o in moto. Inoltre, sono davvero fantastiche per le donne che adorano viaggiare, e che possono così riprendere il panorama senza sforzo. Sappi anche che negli ultimi anni il costo di questi gadget è calato, quindi hai l’opportunità di “rimpolpare” il regalo comprando anche diversi accessori per la action cam.

Umarell da scrivania per le donne lavoratrici

L’umarell, in dialetto emiliano, è l’omino anziano che guarda i cantieri, e ha dato vita ad un pupazzetto da scrivania davvero simpatico. Si tratta di un gadget molto curioso, perfetto per spezzare la serietà delle postazioni di lavoro, dato che regala qualche sorriso sempre e comunque. Inoltre, con il suo sguardo serio, l’umarell può diventare anche un piccolo motivatore personale, e ci sono persone che lo acquistano e lo usano proprio con questo obiettivo.

Qualsiasi siano i gusti della donna che vi sta accanto, tra i regali appena visti se ne potrà sicuramente trovare uno in grado di stupirla rendendo il Natale ancora più magico.